Министерство культуры РФ составит единый план выставок на 2023 год

Впервые директора крупных федеральных музеев рассказывают о выставочных проектах на следующий год. Министр культуры РФ Ольга Любимова и ее заместители задают вопросы, по итогам будет создан единый план. Музеи по всей стране, познакомившись с проектами коллег, смогут предложить для выставок свои экспонаты.

Первой свою презентацию демонстрирует Екатерина Проничева. Совсем недавно она возглавила Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Планы у молодого руководителя амбициозные – 49 выставочных проектов на 5 площадках заповедника и в других городах. Проект с участием шедевров Золотых врат и отреставрированной Богоматери Андрея Рублева посвятят будущему тысячелетнему юбилею Суздаля. Этот будет выставка в петербургском Манеже.

Директор музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева рассказала, среди будущих якорных проектов – история фальконье – стеклянного кирпича, который использовали зодчие, строившие в конце 19 – первой четверти 20 века. В музее с помощью стеклодувов тоже произвели такие кирпичи, надеясь на то, что удастся внедрить эти декоративные элементы в практику. Впереди выставки, посвященные 150-летию архитектора Алексея Щусева, покажут его проекты храмов и курортных объектов, будут экспозиции в провинции, например, в Таганроге покажут графику Якова Рубанчика.

ГМИИ имени Пушкина в нынешних условиях непросто, все выставки западноевропейского искусства на 2023 год задуманы вместе с Эрмитажем и другими отечественными хранилищами. Вместе с музеями Уфы и Оренбурга покажут искусство древних сарматов. Расскажут о салонах Дидро. Объяснят, как импрессионизм повлиял на русских художников – это конек заместителя директора ГМИИ Ильи Доронченкова. Филиал музея в Нижнем Новгороде так же не отстает от столицы

Политехническому музею 150 лет – историческое здание на реконструкции, поэтому ориентируются на дружественные площадки. На 2023 год запланировано 16 крупных проектов.

Вопросы, которые адресовали всем руководителям музеев – какие инструменты используют кураторы для привлечения детей и молодежи.