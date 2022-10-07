На освобожденных территориях открываются госучреждения РФ

После воссоединения с Россией на новых территориях начали открываться государственные учреждения. Рабочие продолжают восстанавливать пострадавшее от обстрелов жилье, социальные объекты, инфраструктуру. Переходный период по интеграции четырех регионов продлится до 2026 года. К этому времени ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вольются в финансовую, правовую, экономическую и кредитную системы страны.

После воссоединения с Россией, на новых территориях начали открываться государственные учреждения. Рабочие продолжают восстанавливать пострадавшее от обстрелов жилье, социальные объекты, инфраструктуру. Переходный период по интеграции четырех регионов продлится до 2026 года. К этому времени ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вольются в финансовую, правовую, экономическую и кредитную системы страны.

Школьная мебель, оборудование для столовых, спортивный инвентарь и оргтехника. Накануне из Москвы в Луганск доставили несколько тонн гуманитарной помощи. Передал ее для детских садов и школ департамент образования столицы. Сегодня началось распределение инвентаря между учебными заведениями.

"Хочется поблагодарить департамент образования города Москвы и поздравить с днем работника образования. Мы впервые праздновали большой российской семьей педагогов", – говорит замначальника управления образования администрации Луганска Анжелика Прядкина.

Российские регионы взяли шефства над территориями Донбасса, когда они еще не были в составе России. Продолжается работа и сейчас. Восстанавливается пострадавшее от обстрелов жилье, социальные учреждения, инфраструктура. В ДНР строители прокладывают новые магистральные линии водоводов. В Мариуполе возводятся блочно-модульные котельные.

"Работа ведется достаточно активно. Она проводится реально сообща. Работают и местные коммунальщики и коммунальщики из регионов-шефов. Ну и конечно же это на контроле Минстроя республиканского и на контроле РФ", – сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Помогает жителям новых территорий "Общероссийский народный фронт". Активисты организуют социальные столовые, пекарни, доставляют нуждающимся продовольствие, медикаменты и строительный материал. Накануне привезли в пункт эвакуации беженцев в городе Счастье продовольственные наборы.

"Мы работаем не единожды с народным фронтом. Мы благодарны. С апреля месяца не прекращающийся поток людей, вынужденно перемещенных со своих территорий, покинувшие свои дома. Здесь пытаемся оказать по максимуму помощь, размещаем в общежитиях", – рассказала сотрудник управления администрации города Счастье Татьяна Твердохлеб.

После воссоединения с Россией на новых территориях начали открываться государственные учреждения. В том числе отделения федеральной налоговой службы. Сейчас проводится работа по подведению финансовых документов к единым стандартам. Жители территорий вольются в общероссийское экономическое пространство. У предпринимателей появятся новые рынки сбыта. Металлургические предприятия Донбасса начали сотрудничество с коллегами из Урала и Сибири. Министерство промышленности и торговли разрабатывает меры поддержки предприятий.

"До 100 миллионов в этом году мы можем выделить субсидий для предприятий промышленности. Это как раз на закупку оборудования, материалов, до 30 процентов можно потратить на зарплату сотрудникам", – руководитель Минпромторга ЛНР Тимур Саматов.

По сообщению министерства экономического развития, новые регионы могут получить освобождение на 10 лет от налога на прибыль в федеральный бюджет. Будет разработана госпрограмма по модернизации и развитию инфраструктуры. Эксперты говорят, у этих территорий большой экономический потенциал. Согласно прогнозам, валовый региональный продукт там в течение пяти лет достигнет порядка 3 трлн рублей. Кроме того, планируется принять закон о создании единой свободной экономической зоны в новых регионах РФ по аналогии с Крымом. Все эти меры дадут толчок к развитию территорий. Этим летом в Луганске открылись отделения Промсвязьбанка. Из-за санкций запада жители республики и предприниматели были ограничены в использовании банковских продуктов.

"Наши граждане смогут получать кредиты, так как это делается во всем мире. У нас, у Государственного Банка республики, к сожалению, не было таких возможностей. Мы были достаточно ограничены. Сегодня мы получаем практически полный конверт услуг с вашей стороны", – отметил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Сроки и порядок интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы страны сегодня активно обсуждают эксперты Института социальных исследований. О своих проектах помощи жителям новых территорий рассказали спикеры от политических партий.

"В центрах защиты прав граждан мы оказываем бесплатные юридические услуги. Это первое. Второе на их базе мы строим гуманитарные центры. Не только центр где человек может прийти и оставить заявку на получение. Но и как базу для развоза этой гуманитарной помощи", – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев.

Депутат Госдумы Станислав Наумов считает, что главной задачей является убедить людей, которые уехали с этих территорий, создать такие условия чтобы они захотели вернуться домой.

"На мой взгляд, это дискуссионный вопрос, но мы не должны тем, кто родился там закрывать дорогу домой. Говорим – добро пожаловать домой. Не только тем, кто там находится, или оказался беженцем. Мы должны это продумать", – заявил депутат.

Руководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что одна из главных проблем которая была при прежних украинских властях Запорожья – коррупция. Воровство и взяточничество мешало развитию региона. Поэтому необходимо подготовить новых управленцев для территорий.

"Людям необходим образ будущего. Того, что они смогут в большой России реализоваться. Того, что местные люди смогут интегрироваться в вертикаль власти. Здесь большую роль играет конкурс для будущих управленцев лидеры возрождения. Несколько сотен человек зарегистрировались, как только опубликовал пост у себя на ТК", – сообщил Владимир Рогов.

Свои региональные отделения в новых субъектах открыла партия "Единая Россия". Определены представители от думской фракции для взаимодействия с избирателями. Все депутаты несколько месяцев работают на территориях. Оказывают помощь беженцам, помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Участвуют в организации пунктов помощи населению. Выдают не только продовольствие и вещи первой необходимости. Но и проводят юридические консультации.

"Единая Россия активно работала на этих территориях. Мы спасали людей. Мы открывали гуманитарные центры. Мы сделали все чтобы люди как можно комфортно себя чувствовали в этот тяжелый период времени", – отметил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Процесс интеграции новых регионов завершится к 1 января 2026 года. К этому моменту субъекты вольются в финансовую, правовую, экономическую и кредитную системы страны. До 1 июня 2023 появятся территориальные отделения федеральных органов власти. Постепенно внедряются российские стандарты в социально-экономической сфере. В первую очередь жители территорий получат социальные гарантии. Десятки тысяч человек оформили выплату пенсий и пособий. Также будет выдаваться материнский капитал. К единому стандарту приводятся системы здравоохранения, образования и социального обслуживания. После получения гражданства многие жители Донбасса смогли пройти лечение в медучреждениях страны.