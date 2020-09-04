В России возобновилось падение продаж автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России после роста в июле снизились в августе 2020 года на 0,5% по сравнению с прошлогодним августом, до 137,5 тысячи штук, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В январе-августа текущего года продажи снизились на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 880,2 тысячи машин.

В августе, как и в июле, лидерами продаж стали – Lada Granta на первом месте, далее – Lada Vesta, а Hyundai Creta поменялись третьим и четвертым местами с KIA Rio, замыкает пятерку VW Polo, как и в июле.

"Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода волатильности, похоже, исчерпали себя, – отметил Томас Штэрцель, председатель комитета автопроизводителей АЕБ. – Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста. Как бы то ни было, снижение объема продаж в августе на 16,9% в годовом выражении все же лучше прогнозировавшегося АЕБ падения на 23,9%. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре".

Но новые программы, направленные на стимулирование спроса на отечественные автомобили продлят на 2021 год, сообщил замглавы Минпромторга Александр Морозов.

В июле продажи новых легковых автомобилей в России выросли впервые с марта и опустели склады: по сравнению с июлем 2019 года продажи выросли на 6,8% до 141,924 тысячи машин, сообщил ранее комитет. В январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились на 19,3% до 742,681 тысячи автомобилей.

В марте 2020 года перед карантином продажи выросли на 4%, но затем в апреле снизились на 64% по сравнению с апрелем прошлого года и в 3 раза по сравнению с мартом текущего года. В АЕБ апрель назвали "черным" — такое падение продаж в России было зафиксировано впервые.

АЕБ сохраняет прогноз снижения продаж легковых автомобилей в России в 2020 году на 23,9%. Производство и продажи автомобилей в России сократятся в 2020 году на 15-30%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По прогнозу консалтинговой компании PwC, в 2020 году продажи новых легковых автомобилей в России снизятся на 29,8% из-за падения курса рубля и карантина в апреле-мае.