Россия оказалась в конце рейтинга готовности стран к использованию электрокаров

В рейтинге стран, готовых к внедрению электрических автомобилей, Россия оказалась в конце списка. Аналитики аудиторской компании KPMG поставили Россию на 23-е место из 25, ниже только Бразилия и Индия.

При расчете индекса KPMG берет в расчет объем парка электрокаров в сравнении с общим числом авто в стране, инвестиции в разработку, создание инфраструктуры зарядных станций и степень принятия электромобилей среди граждан.

В топе рейтинга – Нидерланды, Норвегия и Швеция, США и Великобритания.

Россия получила низкие оценки из-за небольшого парка электрокаров в стране (около тысячи), крайне скромных инвестиций в сектор, отсутствия разработок в сфере электротранспорта. По показателю развитости технологий и инноваций Россия оказалась на последнем 25-м месте.

Инфраструктуру зарядных станций в России эксперты KPMG также критикуют: зарядных станций мало, расположены они, в основном, в Москве и Санкт-Петербурге, а надо рассредоточить станции по стране.

Российские эксперты с выводами аудиторской компании не согласны. В агентстве "Автостат" заявили, что в России по дорогам ездят порядка 8000 электрокаров. Впрочем, доля электромобилей в сравнении с машинами с ДВС все еще остается маленькой.