В России планируют запретить продажу неавтомобильного топлива на АЗС

На российских автозаправках могут запретить торговлю всеми видами неавтомобильного топлива.

Проект постановления Минпромторга РФ предусматривает запрет на продажу судового, печного топлива и нефтепродуктов, не относящихся к категории бензина и дизеля. На данный момент в стране отсутствуют ограничения на продажу этих категорий.

В Росстандарте подчеркнули, что проект направлен на защиту от деятельности недобросовестных организаций, которые используют судовое маловязкое или печное топливо, а также различный суррогат для продажи на автозаправках под видом жидкого автомобильного топлива.

Ведомство напоминает, что при использовании судового и печного топлива возможен выход из строя и поломка автомобиля.

Проверка Росстандарта выявила, что 8,9% АЗС нарушают требования технического регламента топлива.При этом в 18 субъектах РФ доля нарушений техрегламента превысила 20%.

Ранее сообщалось, что в России завершена разработка национального стандарта для топливных колонок на автозаправочных комплексах. Новые требования к колонкам защитят автомобилистов от недолива топлива.

Стандарт утвержден приказом Росстандарта и вводится в действие на территории России с 1 октября 2020 года. Полное название стандарта – ГОСТ Р 58927-2020 "Колонки топливораздаточные. Общие технические условия".

Новый стандарт вводит дополнительные требования к топливораздаточным колонкам при отпуске бензина и дизельного топлива потребителю на АЗС.

Разработка стандарта проводилась с 2019 года как часть мер по борьбе с недоливом на АЗС. С октября вводятся новые требования к топливораздаточным колонкам (ТРК).

ТРК должны оснащаться программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа. Конструкция ТРК должна предусматривать защиту от взлома – замены узлов и элементов ТРК, установки устройств, не предусмотренных изготовителем и без его разрешения.