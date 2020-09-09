Российский авторынок в августе поднялся на второе место в Европе

Автомобильный рынок России в августе поднялся на второе место в рейтинге крупнейших авторынков Европы, подсчитал "Автостат" согласно данным национальных ассоциаций автопроизводителей.

В последний месяц лета в России, как и в других странах, продажи автомобилей снижались. Лидером по продажам автомобилей в августе стала Германия – на крупнейшем рынке Европы продано 251,044 тысячи машины (-20% к августу прошлого года).

Россия на втором месте – 130 тысяч легковых автомобилей (без учета легкого коммерческого транспорта LCV), что на 8% меньше, чем в августе прошлого года.

На третьем месте среди европейских авторынков – Франция (103,631 тысячи проданных машин, -20%). На четвертом месте – Италия (88,801 тысячи легковых автомобилей, -0,4%), на пятом – Великобритания (87,226 тысячи автомобилей, -5,8%).

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России после роста в июле снизились в августе 2020 года на 0,5% по сравнению с прошлогодним августом, до 137,5 тысячи штук, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В январе-августа текущего года продажи снизились на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 880,2 тысячи машин. АЕБ сохраняет прогноз снижения продаж легковых автомобилей в России в 2020 году на 23,9%. Производство и продажи автомобилей в России сократятся в 2020 году на 15-30%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По прогнозу консалтинговой компании PwC, в 2020 году продажи новых легковых автомобилей в России снизятся на 29,8% из-за падения курса рубля и карантина в апреле-мае.