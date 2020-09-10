Toyota объявила о начале продаж в России обновленного Land Cruiser Prado

Российский офис Toyota 10 сентября объявил о начале приема заказов на обновленный внедорожник Land Cruiser Prado по цене от 2,656 миллиона рублей.

Дизельный двигатель объемом 2,8 литра, который выбирают 62% покупателей Land Cruiser Prado, форсирован с 177 до 200 л.с. Клиенты получат дизельный мотор мощностью 200 л. с. и крутящим моментом 500 Нм, которому дополнительные 23 л. с. и 50 Нм улучшили динамику.

Мотор получил турбокомпрессор побольше, другую форму камер сгорания и более высокое давление в топливной рампе. Это помогло повысить динамику, уменьшить шум и вибрации, сократить расход топлива.

Форсирование мотора не увеличит транспортный налог, так как внедорожник остался в прежней категории налогообложения.

Топовая версия внедорожник получила навигацию на русском языке, пакет активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0 для поездок в любое время суток и погоду. Обновленный Land Cruiser Prado получил противоугонный идентификатор T-Mark и датчик перемещения ключа. Это делает бессмысленной кражу для последующей перепродажи и значительно облегчает работу по обнаружению автомобиля, отмечаетсся в пресс-релизе компании.

Неделей ранее в России стартовали продажи обновленного Toyota Highlander четвертого поколения. Стоимость авто начинается от 3,6 миллиона рублей.