В России ожидается новый рамный внедорожник KIA – конкурент Land Cruiser

Южнокорейская компания KIA разрабатывает полноразмерный рамный внедорожник, который будет соперничать с Toyota Land Cruiser. Об этом сообщил австралийскому изданию Motoring руководитель маркетингового отдела KIA Australia Роланд Риверо.

Новый флагманский внедорожник KIA рассчитан на длину более пяти метров и нацелен на рынки Австралии, Ближнего Востока и России. У него будет больший потенциал продаж, чем у Sorento, учитывая успех Toyota на этих рынках с Land Cruiser, сообщил Риверо.

Цена не сообщается, но новый внедорожник станет соперником Land Cruiser Prado и поэтому цены будут сопоставимы. Российский офис Toyota 10 сентября объявил о начале приема заказов на обновленный внедорожник Land Cruiser Prado по цене от 2,656 миллиона рублей.

Полноразмерный внедорожник планируется в стиле кроссовера Telluride, получит большой дорожный просвет, новую раму лестничного типа, полноприводную трансмиссию с понижающей передачей и механические блокировки дифференциалов.

Сроки выпуска большого нового внедорожника KIA расплывчаты из-за пандемии, но 2023 год называется приблизительным для его дебюта.

Корейские родственные бренды Hyundai и KIA вместе намерены бросить вызов доминирующему положению Toyota в сегментах внедорожников и пикапов.

В этой нише большинство покупателей больших и надежных внедорожников предпочитают турбодизели. Поэтому внедорожник KIA получит новый 3,0-литровый шестицилиндровый турбодизель мощностью 278 л.с. с крутящим моментом 588 Нм. Этот мотор дебютировал на кроссовере Genesis GV80, и его преимуществ достаточно, чтобы затмить 2,8-литровый турбодизель Toyota 1GD-FTV, который устанавливается на Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Fortuner, Toyota GranAce и другие модели. Внедорожник KIA с таким мотором обеспечит большую тяговую мощность и буксировочную способность не менее 3 тонн, уверяют в компании.