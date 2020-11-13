Subaru изменит модельный ряд в России

Российское представительство Subaru Motor анонсировало обновление модельного ряда: в России планируется начать продажи двух новых моделей, и завершить продажу одной.

Сейчас в России официально поставляются четыре модели – Forester, Outback, Legacy и заряженная WRX & WRX STI.

В апреле 2021 года у российских дилеров появится обновленный кроссовер Subaru XV, а в июле – новое поколение Outback, сообщили "Автостату" в пресс-службе российского офиса японского автопроизводителя. Подробные комлектации сообщат позже. Но в это же время полностью завершатся продажи бизнес-седана Subaru Legacy.

Популярный универсал Subaru Outback шестого поколения на новой глобальной платформе Subaru Global Platform получил увеличенный клиренс с 213 мм до 220 мм. В России пока продается Outback пятого поколения с горизонтально-оппозитными двигателями объемом 2,5 литра и 3,6 литра.

Сейчас в России среднеразмерный кроссовер Forester остается самой популярной моделью Subaru: в январе-октябре в стране продано 4794 автомобиля.

В России уже начался прием заказов на кроссовер Subaru Forester в новой комплектации Sport. Модель впервые оснащена системой мониторинга состояния водителя и появится в автосалонах с 25 ноября по цене от 3 миллионов рублей.