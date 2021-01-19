Авторынок ЕС сократился в 2,5 раза заметнее, чем российский

Продажи новых легковых автомобилей в ЕС по итогам 2020 года сократились на 23,7%, или на 3 миллиона до 9,9 миллиона машин впервые за всю историю наблюдений, сообщается в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей. Российский авторынок занял четвертое место в Европе по размеру продаж.

В России продажи новых легковых автомобилей в 2020 году снизились на 9,1%, или на 160 тысяч единиц, с 1,759 миллиона до 1,599 миллиона машин.

На всех 27 рынках ЕС в 2020 году зафиксировано двузначное снижение. Среди крупнейших автомобильных рынков региона Испания показала самое резкое падение (-32,3%). На втором месте по сокращению продаж – Италия (-27,9%), далее Франция (-25,5%), Германия (-19,1%).

В Германии продажи новых легковых автомобилей снизились на 19,1%, до 2,918 миллиона с 3,607 миллиона, во Франции – на 25,5%, до 1,650 миллиона с 2,214 миллиона машин, в Италии – на 27,9%, до 1,382 миллиона с 1,917 миллиона машин, в Испании – на 32,3%, до 851,211 тысячи с 1,258 миллиона машин.

Рынок сократился из-за пандемии COVID-19. "Действительно, меры сдерживания, включая полномасштабные блокировки и другие ограничения в течение года, оказали беспрецедентное влияние на продажи автомобилей в Европейском союзе", – пояснили в ассоциации.