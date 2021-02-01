Объявлены рублевые цены для обновленного Mitsubishi Eclipse Cross

В апреле начнутся продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross по цене от 2 379 000 рублей, сообщили в российском представительстве японского автопроизводителя.

Среди обновлений – новые настройки системы полного привода Mitsubishi Super-All Wheel Control (S-AWC), небольшое изменение дизайна передней и задней части кроссовера (исчезли хромированные детали на радиаторной решетке, новые фары сзади и спереди, LED дневные ходовые огни), мультимедийная система Mitsubishi Connect с большим 8-ми дюймовым экраном.

Длина автомобиля увеличена на 140 мм, вырос и объема багажника на 15% до 331 литра. В палитре цветов модели также появился новый цвет – перламутрово-белый (White Diamond).

Производится новый Eclipse Cross будет по-прежнему на заводе в японском Оказаки. В автосалонах модель выставят в трех комплектациях с вариатором и двумя моторами на выбор, один из которых новый 2-литровый мощностью 150 лошадиных сил, а второй знакомый турбированный на 1,5 литра и мощностью 150 л.с. Оба двигателя работают на 92-м бензине.

Самая доступная комплектация Intense – с передним приводом с мотором на 2 литра – от 2 379 000 рублей. В этом случае доступны все опции – подогрев руля, сидений, стекол, ряд электронных систем, кроме системы смягчения последствий лобового столкновения, индикатора "слепых" зон в боковых зеркалах, система предотвращения столкновений при парковке. Нет и камеры кругового обзора и с датчиками, системы предупреждения об опасности наезда сзади. В этом случае салон отделан таканью, а все остальные комплектации – комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей.

Комплектация Instyle предлагается с передним приводом с 2-литровым мотором по цене от 2 469 000 рублей со всеми опциями, кроме системы смягчения последствий лобового столкновения, индикатора "слепых" зон в боковых зеркалах.

Комплектация Ultimate с полным приводом и с мотором на 1,5 литра предлагается со всеми опциями по цене от 2 719 000 рублей. Предыдущие две комплектации не имеют адаптивный круиз-контроль и систему смягчения последствий лобового столкновения в отличие от Ultimate. В этом случае доступна и панорамная крыша с электролюком.