Акции Hyundai и Kia упали на фоне новостей о срыве сделки с Apple

Южнокорейский автогигант Hyundai Motor опроверг слухи о ведении переговоров с американской компанией Apple о создании электрокаров на мощностях компании Kia на территории США. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя Hyundai Motor.

Новости привели к падению стоимости ценных бумаг Hyundai Motor на 8,4%, а акции Kia упали на 15,3%. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Hyundai Motor отметила, что переговоры с компаниями о совместной разработке автономных электрокаров находятся на ранней стадии и решения по ним пока нет. Тем самым автогигант подтвердил информацию о приостановке обсуждения с Apple совместной разработки электромобиля.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что соглашение о сотрудничестве Apple, Kia и Hyundai находятся на завершающей стадии и производиться автономный электрокар на платформе E-GMP, представленной корейцами будет в североамериканском штате Джорджия на заводе Kia.

Сотрудничество Apple и Hyundai, по мнению эксперта TF International Securities Мин-Чи Куо, вполне вероятно при создании электромобиля Apple Car. Куо сообщил инвесторам в аналитической записке, что первый электрокар Apple будет создаваться на модульной платформе Hyundai E-GMP, специально созданной для электромобилей.

По мнению Мин-Чи Куо, при успешном запуске проекта с Hyundai, в дальнейшем Apple может начать сотрудничать с General Motors, а также с европейскими производителями PSA для создания будущих моделей электрокаров и продажи их на других рынках.

Куо полагает, что Apple будет использовать ресурсы данных автопроизводителей. Также Куо добавил, что он подразумевает под использованием ресурсов автопроизводителей использование большого количества компонентов от компании Hyundai, так как в электромобиле используется компонентов больше в 40-50 раз больше, чем в смартфоне и самостоятельное выстраивание цепочки поставок может занять у Apple гораздо больше пяти лет. В таком случае компания упустит шанс составить конкуренцию таким гигантам, как Tesla.