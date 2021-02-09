Дело вкуса: сравнение трех новых 7-местных кроссоверов

Полноразмерные кроссоверы в силу своих габаритов и веса не подразумевают адреналин. Для них куда важнее комфорт, просторный салон и хороший выбор опций.

В России подобные машины ценят, и выбор в этом сегменте достаточно широкий. Время от времени бренды предлагают и новые модели. Рассмотрим три таких авто, официально представленных в России совсем недавно. Открывает обзор кореец – Hyundai Palisade. Под капотом – атмосферная бензиновая "шестерка" объемом 3,5 литра и мощностью 249 лошадиных сил. Максимальная скорость 210 километров в час. Средний расход 10,6 литра. Привод полный. Коробка автоматическая, 8-ступенчатая. Дорожный просвет 203 миллиметра, объем багажника 704 литра. В базе 18-дюймовые легкосплавные диски, датчики дождя и света, мониторинг слепых зон, мультимедиа система, трехзонный климат-контроль. Цена – от 3 249 000 рублей.

Второй вариант из Японии – Toyota Highlander.

"Базовыми опциями являются следующие позиции: кожаный салон, мультимедийная система нового поколения, светодиодные фары ближнего и дальнего света, зимний пакет, а также пакет безопасности Toyota Safety Sens", – рассказывает продавец-консультант официального дилера Михаил Чуженьков.

Бензиновый атмосферник объемом 3,5 литра тоже развивает мощность 249 лошадиных сил. Максимальная скорость 180 километров, расход в смешанном цикле тоже меньше – около 9,5 литра. Коробка передач – 8-ступенчатый классический автомат. Привод полный. Минимальный объем багажного отсека 454 литра, клиренс 204 миллиметра. Но цены начинаются с 3 861 000 рублей.

И третий у нас – еще один кореец Genesis GV80. Бензиновый турбомотор рабочим объемом 2,5 литра выдает те же 249 лошадей.

Максималка ограничена электроникой на отметке 224 километра в час. Средний расход – порядка 10,5 литра. Коробка передач 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Дорожный просвет 205 миллиметров, объем багажного отделения 727 литров.

В списке оснащения: системы контроля состояния водителя, удержания в полосе, мониторинга слепых зон и автоматического торможения, интеллектуальный круиз-контроль, двузонный "климат", мультимедиа с навигацией.

А вот цена стартует уже с отметки 4 050 000 рублей.

Все варианты – очень достойные. Сложно выделить безусловного лидера. У всех моторы одной мощности, сходные коробки и полный привод уже в базе. При этом Hyundai чуть дешевле остальных, Toyota снабжена эффективным внедорожным помощником, а Genesis с претензией на премиум, но он и самый дорогой.

Выбор есть, и неплохой. Кроме того, для многих важен семиместный салон, который предлагают все три модели. А остальное – дело вкуса.