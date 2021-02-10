Фольксвагеновская порода: тест-драйв Jetta последнего поколения

В отличие от многих других производителей, Volkswagen активен не только в сегменте кроссоверов. Про традиционные легковушки он тоже не забывает. Сегодня протестируем одну из таких машин.

Jetta последнего поколения заметно увеличилась в размерах. Длина кузова перевалила за отметку 4,7 метра. Дизайн стал солиднее, светодиодные фары вошли в стандартное оснащение. Автомобиль построен на модульной платформе MQB.

Спереди, как и раньше, – подвеска макферсон. А вот сзади вместо многорычажки используется более простая и недорогая в производстве упругая балка. Цены при этом подросли. За тестовый образец просят без малого миллион девятьсот тысяч рублей. Конкуренты: Kia Cerato, Hyundai Elantra и Toyota Corolla.

Внутри – типично немецкая обстановка. Никакой вычурности: все лаконично, неброско, функционально. По последней моде, здесь установлена виртуальная панель приборов, конкуренты такой пока предложить не могут. Экран мультимедиасистемы невелик, но к качеству изображения, удобству интерфейса и откликам на прикосновения вопросов нет. Как нет их и к удобству посадки – кресло скроено как под меня. Сиденья, кстати, обшиты не натуральной, а искусственной кожей, но для этого класса норма.

Покритикую скромный обзор через заднее стекло – его заслоняют неутапливаемые подголовники. Пассажирам второго ряда просторно, на тесноту не будет жаловаться никто.

Jetta собирают в Мексике, но при этом она оснащена мотором, который сделан в России, у нас в Калуге.

Это атмосферник рабочим объемом 1,6 литра, который развивает мощность 110 лошадиных сил. Рекомендуемый бензин для заправки – Аи-95. Мотор этот прослыл надежным, то же самое относится и к шестиступенчатому автомату. Но бодрости духа им недостает. Если ехать спокойно, то все в порядке. При активном же стиле вождения возможностей силового агрегата становится недостаточно. Сюда так и просится еще лошадок пятнадцать-двадцать.

Уже с первых метров движения чувствуешь фольксвагеновскую породу. И мне она нравится.

Импонирует выверенное усилие на руле и быстрота откликов на команды водителя. Подкупает то, как охотно авто заныривает в скоростные повороты и с какой цепкостью держится за траекторию. Похвалю за энергоемкую подвеску: на ухабах ее не пробивает. Единственное, чего не хватает, так это современных водительских ассистентов. В машине с такой ценой адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе должны быть априори.

Jetta – автомобиль хороший, но уж больно дорогой. Немного доплатив, можно приобрести более статусный Passat. В общем, вопрос цены спорный.