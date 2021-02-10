Звонок другу: куда обращаться в случае мелкого ДТП

В случае небольшой аварии водители часто теряют много времени: автоинспекторов приходится ждать слишком долго, а самостоятельное заполнение европротокола оказывается непростой задачей. В Московской области нашли способ облегчить жизнь автомобилистам, попавшим в незначительное ДТП.

"Передняя часть была достаточно сильно смята, капот замяло", – демонстрирует водитель Алексей Иванов.

Удар был сзади, но машина спереди тоже застыла на месте. В итоге Алексей Иванов угодил в ДТП. Стали звонить в полицию, но строгий голос из трубки напомнил водителям притчу про гору, которая не идет к Магомету.

"Сказали: мы не поедем, так как нет пострадавших, так как в принципе все виновники установлены. Никаких разногласий между участниками ДТП нет, – рассказал Иванов. – Предложили сделать нам несколько фотографий и приехать в отдел для оформления".

Отдел встретил Алексея пятичасовой очередью. И такая участь ждет всех, кто попадает в небольшое ДТП, потому что инспекторы на каждый мелкий инцидент или едут очень долго, или не выезжают совсем. А самостоятельно оформить европротокол у многих водителей по-прежнему не хватает духу.

"Есть некое опасение того, что где-то не так оформим, что-то где-то не так запишем, заплатят мне или не заплатят. Давайте лучше вызовем инспекторов, оно с ними как-то надежнее", – говорит автоэксперт Кирилл Сазонов.

В итоге водители оказываются перед выбором: или время потерять, или деньги, если страховщики найдут в европротоколе ошибку. Как ускорить процесс аварийного самообслуживания, придумали в Московской области.

"Попали в ДТП – набрали 112. Когда оператор понимал, что это ДТП без пострадавших – это было единственное требование – стал переводить звонок на операторов нашей горячей линии", – рассказала начальник отдела организации помощи при ДТП ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Московской области" Елена Макеенкова.

"Первое, что нам необходимо сделать – это фото- и видеофиксацию. Как это правильно сделать, я вам сейчас в WhatsApp направлю схему и инструкцию", – говорит оператор службы.

Операторы горячей линии не только рассказывают, как правильно сделать фото и где запятую поставить, но и потом перепроверяют водителей.

"Когда они заполняют европротокол, они присылают нам на проверку. Мы корректируем ошибки и уже заканчиваем оформление", – пояснила главный специалист отдела организации помощи при ДТП ГКУ ЦБДДМО Наталья Маркова.

Операторы помогают без ошибок заполнить документы, если у водителей нет взаимных претензий. А когда в товарищах согласья нет, им предлагают проехать в офис и подискутировать там.

"Наконец-то договариваются, определяются, кто из них виноват, дозаполняют документы – это извещение к европротоколу, – рассказала гендиректор региональной общественной организации "Союз безопасности дорожного движения Московской области" Светлана Заболоцкая. – Если оказывается, что все-таки требуются установление вины, то граждане перемещаются в кабинет сотрудника ГИБДД".

В Подмосковье пока работает всего семь таких центров – в самых густонаселенных городах. Но эффект ощутили и организаторы проекта, и водители. Алексей Долягин, например, вопрос с аварией закрыл за 40 минут.

"Ситуация получилась неприятная, но доволен, хотя бы, что так быстро удалось это сделать", – говорит автовладелец о своем опыте.

В этом году в Московской области откроют еще десять аналогичных центров. На такой опыт стали обращать внимание и в других регионах, ведь оперативное оформление аварии заметно влияет и на городской трафик. Заторов становится меньше. Поэтому практику телефонного звонка другу в трудную минуту совершенно точно стоит распространить на всю страну.