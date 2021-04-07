Шустрый и жесткий. Обзор нового кроссовера Tiggo 8 Pro

Кроссовер Chery Tiggo 8 появился всего год назад, а уже готов его усовершенствованный вариант. Встречайте версию Pro.

Автомобиль немного изменился в габаритах: он длиннее Tiggo 8 на 22 миллиметра, и при этом получил более изысканное внешнее оформление. Радиаторная решетка теперь выполнена в новой стилистике, обновились и фары – они полностью светодиодные. В базовом исполнении автомобиль стоит 1999900 рублей.

У нас на тесте экземпляр в максимальной комплектации, что, кстати, ненамного дороже. Основные соперники: Nisan X-Trsail, Mitsubishi Outlander, Skoda Kodiaq. Правда они предлагаются с трансмиссией 4х4, в то время как Chery – исключительно с передним приводом.

Одно из главных достоинств модели – то, что уже в базовую комплектацию входят три ряда сидений. Проверим, как там "на Камчатке". Сзади рослому пассажиру тесновато, но детям будет в самый раз. Второй ряд куда гостеприимнее: и места предостаточно, и сиденья со спинками регулируются. Спереди у них так и вовсе электрорегулировки.

Интерьер оформлен с шиком. По последней моде здесь установлена виртуальная панель приборов, а на центральной консоли два экрана. К качеству сборки нареканий нет, равно как и к отделке.

Tiggo 8 Pro снабжается исключительно турбомоторами. Интересный факт: в базовой комплектации идет двухлитровый двигатель, а вот у богатых версий рабочий объем ниже – 1,6 литра, но зато с непосредственным впрыском. Мощность – 186 лошадиных сил, крутящий момент – 275 Нм. Агрегат Chery разрабатывал в партнерстве со специалистами из австрийской инжиниринговой компании AVL. Важное преимущество – возможность заправлять 92-м бензином. С места до сотни автомобиль ускоряется за 9 секунд. Роботизированная 7-ступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями радует быстрыми и мягкими переключениями. Расход топлива в смешанном цикле не превышает 7 литров на сотню.

Шумоизоляция на уровне. Мотор гудит размеренно, а гула от дороги и набегающего ветра практически не слышно. А вот настройки подвески весьма специфичные – неровности дороги ощутимы. На хорошем же асфальте этот кроссовер управляется надежно. А вот отправляться с моноприводом и клиренсом 190 миллиметров на серьезное бездорожье я бы не советовал.

У Tiggo 8 Pro приятный салон, богатая комплектация и шустрый двигатель. Дело за малым: сделать подвеску чуть мягче и со временем внедрить полный привод.