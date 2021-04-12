Пьяные убийцы на чужих машинах: нарушители предпочитают каршеринг

Зачастую поездки на каршеринговых автомобилях заканчиваются авариями, потому что за руль садятся водители в нетрезвом состоянии, граждане, не имеющие водительских прав, и злостные нарушители. Сервисы автопроката ничего не могут с этим поделать: нарушителю закрывают доступ к услугам одного оператора, но он может легко воспользоваться другим.

На этих кадрах – вполне закономерный финал покатушек без прав на арендованной машине. Скрываясь от полиции, 36-летний Павел Ногинов на машине каршеринга протаранил такси. Оба водителя погибли. И вот что поражает: оказалось, виновника отстранили от руля еще в феврале за отказ от проверки на алкоголь.

Все это время доступ к тысячам иномарок, разбросанных по городу, для него был открыт. Чтобы стать клиентом сервиса, нужно загрузить в мобильное приложение фото паспорта, водительского удостоверения и данные банковской карты. Проверка занимает от получаса до двух суток, но если уже после нее водителя лишат прав, оператор каршеринга об этом может и не узнать. Потому машины и арендуют все, кому не лень, гоняя по принципу "не свое – не жалко".

Эксперты бьют тревогу: почти за десять лет работы рынка отслеживать актуальность водительских удостоверений компании каршеринга так и не научились.

"Из-за тех ограничений, которые есть на сайте ГИБДД, проверить данные можно только вручную. Соответственно, сервисом, которым пользуются сотни тысяч людей, пользоваться в автоматическом режиме не получается", – рассказал вице-президент Национального автомобильного союза, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Антон Шапарин.

Между тем, открыть базы ГАИ для операторов поминутной аренды машин предлагают не первый год, чтобы данные об арендаторах обновляли не люди, а программы. Но, по мнению специалистов, пока все упирается в закон о защите персональных данных.

"В принципе, нужны и юридические основания для того, чтобы передавать информацию о нарушениях гражданина третьему лицу. Но поскольку есть воля со стороны ГИБДД информацию давать, это поможет снизить количество нарушений", – говорит член Общественной палаты РФ, вице-председатель Межрегиональной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.

Среди нарушителей – и гонщики "под градусом". Один из таких на днях разбил сразу четыре машины в подмосковной Балашихе. В том числе иномарку Ильи Кондратьева. Узнав, что виновник был на каршеринговом автомобиле, пострадавший даже не удивился.

"То, что пьяный, воскресенье, три часа утра – тут очевидно все", – отметил Кондратьев.

Три автомобиля – каждый весит минимум по тонне, и все три были сдвинуты с места. Сам же нарушитель протрезвел и раскаялся. Но скрывать не стал: машину взял лишь потому, что знал – против пьяных в ней нет ни алкозамков, ни камер.

Теперь у Александра около 200 тысяч рублей штрафов, лишение прав и блокировка аккаунта. Но узнают ли об этом другие сервисы аренды? Для этого специалисты и предлагают объединить черные списки клиентов, а новых регистрировать только офлайн.

"В законе нужно будет прописать, что удаленно присылать такие данные нельзя. Нужно брать у клиента живую подпись, заключать живой договор. Никакой дистанционки. Потому что эта деятельность связана с источником повышенной опасности", – считает адвокат Марат Аманлиев.

Очевидно, что ввести единые правила для сферы краткосрочного автопроката пора на уровне закона, и как можно скорее. Ведь пока каждый водитель не будет на строгом контроле, по дорогам продолжат гонять нетрезвые убийцы без прав на чужих машинах.