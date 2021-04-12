Биржевая цена Аи-92 снизилась после решения о корректировке демпфера

Через месяц после принятия решения правительством РФ о корректировке демпферного механизма, цена на автомобильный бензин марки Аи-92 снизилась на 3,6% и составила 52, 98 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

По итогам торгов, прошедших в понедельник 12 апреля, стоимость бензина Аи-92 остановилась на отметке 52,98 тыс. руб. за тонну. Правительство РФ приняло решение о корректировке демпфера 10 марта, тогда стоимость Аи-92 находилась на отметке 54,88 тыс. руб. за тонну. Также произошло снижение биржевого индекса бензина АИ-95, цена которого с 10 марта снизилась на 1,7% – с 56,23 тыс. руб. за тонну до 55,29 тыс. руб. за тонну.

В течение месяца наблюдается снижение стоимости бензина, кроме периода с 17 по 25 марта, тогда был отмечен рост биржевого индекса на бензин марки Аи-92 и Аи-95. Стоимость бензина Аи-92 за этот периоду увеличилась на 1,4%, составив 54,46 тыс. руб. за тонну. Бензин марки Аи-95, за этот же период, подорожал на 2,5%, достигнув 56,42 тыс. руб. за тонну. Затем цены опять начали снижаться.

Биржевая стоимость бензина растет с конца прошлого года на фоне увеличения мировых цен на бензин. С начала декабря прошлого года и по 12 апреля, биржевой индекс Аи-92 вырос на 16,6%, а с начала текущего года – на 6,6%. Индекс бензина Аи-95 с декабря 2020 г. по 12 апреля 2021 г. прибавил 17,9% и на 8,3% с начала 2021 года. Благодаря принятому 10 марта правительством РФ решению о корректировке демпферного механизма, индексы начали постепенное снижение. Скорректированный демпфер начнет работать с 1 мая текущего года.

Управляющий директор по рынку нефтепродуктов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Павел Строков сообщил, что нефтяные компании в марте нарастили объем реализации бензина на бирже в 1,7 раз по сравнению с январем – с 481 тыс. тонн до 800 тыс. тонн. Это также оказало влияние на стабилизацию биржевых индексов.

Федеральная антимонопольная служба РФ и Минэнерго в феврале текущего года увеличили нормативы по минимальным объемам продаж всех видов топлива на биржевых торгах. Согласно новым нормативам, производители через биржу обязаны продавать не меньше 11% от производства бензина (по старым нормам 10%), дизельного топлива не менее 7,5%от производства (ранее 6%), керосина не менее 11% (ранее 10%), не меньше 3% мазута от производства (ранее 2%), а также не менее 7,5% (ранее 5%) от всего объема производства сжиженного углеводородного газа. Министр энергетики РФ Николай Шульгин сказал, что данная мера была принята для стабилизации цен и обеспечения топливом регионов.

Ранее компании получили рекомендации от Минэнерго и ФАС нарастить объемы нефтепереработки и запасы топлива на НПЗ в качестве стабилизационных мер для цен на топливо.