Власти Москвы: в столице запустят "народный" каршеринг

Власти Москвы намерены запустить проект "народного" каршеринга. "Ждите в ближайших анонсах", – отметил руководитель проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Магомед Колгаев на "круглом столе" в Мосгордуме.

Столичные власти объединят мобильное приложение "Московский транспорт" с сервисами каршеринга.

В Москве работают шесть компаний, которые предоставляют услуги каршеринга и сдают в аренду 25 тыс. автомобилей. Кашеринг запущен в Москве в 2015 г., с его помощью граждане совершили более 130 млн поездок.

В Москве насчитывают почти 1 млн граждан, которые часто пользуются каршерингом. На один автомобиль приходятся примерно семь поездок в день.

"Благодаря автомобилям каршеринга в город не въезжают в среднем 140 тыс. автомобилей в день. Люди предпочитают не приобретать личный транспорт или отказаться от его использования", – подчеркнул Колгаев.

Москва занимает первое место в мире среди городов по объему парка каршеринга и количеству пользователей.