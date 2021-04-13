Нашествие из Поднебесной: три новых китайских кроссовера для России

Китайские кроссоверы, похоже, плотно обосновались на нашем рынке и медленно, но верно теснят своих европейских и азиатских конкурентов. Рассмотрим три среднеразмерных китайских кроссовера, официально представленных в России совсем недавно.

Changan CS 75FL, или правильнее – "Чан-Ань", оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра. Разгон до сотни занимает 11,2 секунды.

Привод передний. Коробка передач – классический 6-ступенчатый автомат. Дорожный просвет 200 миллиметров.

В базе – легкосплавные диски, светодиодная оптика, датчики света, кондиционер. Цена – от 1 миллион 640 тысяч рублей.

Вторая новинка – от бренда Chery.

"Автомобили Tiggo 8 Pro оснащаются в базовой комплектации турбированным двигателем объемом 2 литра на 170 лошадиных сил", – рассказывает о машине старший менеджер отдела продаж официального дилера Андрей Степанов.

Разгон до сотни укладывается в 10 секунд, расход в смешанном цикле – 7,6 литра. Привод передний. В качестве коробки передач используется вариатор. Дорожный просвет 190 миллиметров.

В базовую комплектацию входят светодиодная оптика, система кругового обзора, датчик давления и температуры в шинах, электропривод двери багажника двухзонный климат-контроль.

Цены стартуют с отметки 2 миллиона рублей.

Третий вариант – GAC GS5. Полуторалитровый бензиновый турбомотор развивает мощность 137 лошадиных сил и потребляет в среднем 7,5 литра на сотню.

Коробка автоматическая 6-ступенчатая. Привод передний. Стандартное оснащение включает алюминиевые 17-дюймовые диски, люк с электроприводом, подогрев лобового стекла, датчик контроля давления в шинах, кондиционер.

Цена – от 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Машины заметно отличаются и по характеристикам, и по цене, и по уровню оснащения.

Changan с довольно неплохой базой и при этом дешевле остальных, но главное, он единственный из тройки может быть полноприводным.

Комплектация GAC не сказать, что бедная, но без излишеств. Мотор хоть и с турбиной, однако для среднеразмерника будет слабоват.

Двигатель Chery, напротив, самый мощный в тройке, кроме того модель отлично оснащена уже в базе. Но ценник вполне на уровне некоторых японцев локальной сборки.

Среднеразмерный кроссовер – это, как правило, семейный автомобиль, отсюда особые требования к надежности и безопасности. Как поведут себя в этом плане китайцы, покажут ближайшие два-три года, все-таки эти машины для нашего рынка новые. Будем присматриваться.