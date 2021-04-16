Заработок водителей "Яндекс.Такси" вырос в 2020 году

Выручка водителей, работающих с платформой "Яндекс.Такси", выросла в 2020 г. на 15% до 300 млрд руб. против 260 млрд руб. в 2019 г. "Показатели по итогам 2020 г. раскрывают впервые", – сообщает "Яндекс.Такси".

Компания сохраняет эффективную комиссию (effective take rate) ниже 10% и возвращает значительную часть своей комиссии водителям в виде вознаграждений. "Яндекс.Такси" продолжит такую практику.

"Мы полагаем, что рост доходов таксистов и таксопарков будет увеличиваться и в 2021 г. На это, в частности, влияет распространение среди партнеров наших технологий распределения заказов, прогнозирования спроса, оптимальной маршрутизации, а также новые возможности для доставки заказов в логистике", – отмечает компания.

"Яндекс.Такси" оказывает финансовую помощь водителям, которые заболевают коронавирусом или уходят на карантин. С марта 2020 г. такую помощь получили более 4 тыс. водителей.