В Шанхае открылся международный автосалон

В Национальном выставочном центре Шанхая (NECC) открылся традиционный автосалон, проходящий раз в два года. Примерно тысяча автокомпаний со всего мира в течение десяти дней будут демонстрировать новинки автомира. Организаторы автосалона надеются, что он станет стимулом для возрождения мировой экономики.

Площадь экспозиции, разделенной на 12 павильонов, составляет 360 тысяч квадратных метров. Девять павильонов отданы под пассажирские автомобили, которых на выставке будет представлено не менее тысячи.

Эксперты предсказывают появление на выставке новинок от Mercedes-Benz, BMW, Audi и других гигантов автобизнеса. Особый интерес вызывают автомобили на альтернативных источниках топлива, что для Китая уже давно не экзотика.

Шанхайская выставка автомобилей основана еще в 1985 году, напоминает ТАСС. За все время своего существования она стала свидетелем революционного прорыва в индустрии и стремительного роста рынка.