Электрокары: обзор новинок

Долгое время считалось, что электрокары – это весьма отдаленное будущее автопрома, и до массового производства еще далеко. Но прямо сейчас сразу несколько брендов тестируют такие модели и готовятся пустить их в серию буквально в этом году. Какими конструкторы видят автомобили на электрическом ходу?

Volkswagen проводит испытания электрического кроссовера ID5 в Лапландии. Производитель называет его кросс-купе из-за покатой крыши. Новинка будет во многом похожа на уже вышедший ID4, только заднее стекло лишится дворника, а спойлер переедет на кромку крышки багажника, там же разместится и третий стоп-сигнал. На выбор будет доступно два варианта: с одним электромотором на задней оси мощностью чуть более 200 лошадиных сил, а также полноприводная версия с двумя моторами на 300 лошадей. Презентация состоится во второй половине этого года.

Компания Volvo готовится начать поставки компактного электрического кроссовера XC40 Recharge. Ожидается, что в России он появится совсем скоро. Визуально автомобиль отличается от версий с двигателями внутреннего сгорания заглушкой вместо решетки радиатора и слегка измененными бамперами. Салон в целом тот же, что и на обычной XC40, изменилась только графика виртуальных приборов.

У машины два электродвигателя – по одному на каждой оси – суммарной мощностью 408 лошадиных сил. Пробег на одной зарядке превышает 400 километров, а быстрая зарядка занимает всего 40 минут. Разгон до сотни – за 4,9 секунды. У версии Recharge уменьшен объем багажника, зато спереди оборудован дополнительный отсек, который может пригодиться для хранения зарядного кабеля или других мелких вещей. В дилерских центрах модель появится осенью этого года.

Не отстает от конкурентов и MINI. Компания проводит тесты электрической модели Cooper EV. Автомобиль на батарейках будет немного меньше стандартной версии, в остальном же дизайн постарались сохранить классическим. Скорее всего, автомобиль будет использовать двигатель от своего электрического собрата SE мощностью 181 лошадиных сил. Запас хода у него невелик – чуть больше 170 километров, но для городской машины этого вполне достаточно. Готовую модель покажут не раньше 2022 года.

Что ж, похоже среди электрокаров нас ждет такое же разнообразие моделей, как и среди классических вариантов с ДВС. Одни производители работают над характеристиками моторов, другие – над увеличением беззарядного пробега, а третьи делают ставку на комфорт и стильный дизайн. Так что водителям точно будет из чего выбирать. Главное, чтобы количество зарядных станций при этом тоже увеличивалось.