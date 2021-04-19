19 апреля 2021 15:04

Geely не откажется от двигателей внутреннего сгорания


EPA

Китайский автопроизводитель Geely расширяет мощности по производству электромобилей, не откажется от развития традиционных моделей с двигателями внутреннего сгорания. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил глава компании Сун Цзюнь на открытии 19-й Шанхайской международной автомобильной выставке Auto Shanghai 2021.

Спрос на электромобили растет и в Китае, и за рубежом. Geely расширяет линейку электромобилей не только под маркой Geely, "но и под другими брендами, включая Jike", уточнил он.

"Однако Geely не собирается прекращать развитие направления традиционных автомобилей", – отметил Сун Цзюнь. Geely ежегодно выпускает до 68 тысяч электрокаров.

Zhejiang Geely Holding Group владеет автопроизводителем Geely Automobile Holdings, шведской Volvo Cars и другими известными автомобильными брендами, включая Lynk & Co, Lotus Cars, London Electric Vehicle Company (LEVC). Zhejiang Geely Holding Group намерена выйти на американскую биржу Nasdaq. Компания рассматривает также возможность вывода на рынок США подразделения по выпуску электромобилей Polestar.

авто экономика автопром новости Geely/Джили