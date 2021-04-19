Geely не откажется от двигателей внутреннего сгорания

Китайский автопроизводитель Geely расширяет мощности по производству электромобилей, не откажется от развития традиционных моделей с двигателями внутреннего сгорания. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил глава компании Сун Цзюнь на открытии 19-й Шанхайской международной автомобильной выставке Auto Shanghai 2021.

Спрос на электромобили растет и в Китае, и за рубежом. Geely расширяет линейку электромобилей не только под маркой Geely, "но и под другими брендами, включая Jike", уточнил он.

"Однако Geely не собирается прекращать развитие направления традиционных автомобилей", – отметил Сун Цзюнь. Geely ежегодно выпускает до 68 тысяч электрокаров.

Zhejiang Geely Holding Group владеет автопроизводителем Geely Automobile Holdings, шведской Volvo Cars и другими известными автомобильными брендами, включая Lynk & Co, Lotus Cars, London Electric Vehicle Company (LEVC). Zhejiang Geely Holding Group намерена выйти на американскую биржу Nasdaq. Компания рассматривает также возможность вывода на рынок США подразделения по выпуску электромобилей Polestar.