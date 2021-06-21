"АвтоВАЗ" запустит сборку Lada и Renault в Узбекистане

Разумный способ развивать присутствие на зарубежном рынке – это работать с местным партнером, который наладит сборку автомобилей из машинокомплектов, заявил президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.

"У нас есть такой локальный партнер. И мы запустим такого рода операции по сборке там (в Узбекистане – прим. ред.) локально. Сначала это будут модели Lada, затем модели Renault. В ближайшие 12 месяцев", – заявил Мор.

Рыночная доля "АвтоВАЗа" в Узбекистане останется достаточно небольшой, поскольку в стране работает компания UzAuto, которая выпускает автомобили марки Chevrolet.

Между тем в сферу интересов "АвтоВАЗа" входят Африка и Средний Восток. В частности, цель компании – занять минимум 20% рынка Lada и 5% рынка Renault в Казахстане.

"АвтоВАЗ" не ожидает серьезного роста экспорта в Белоруссию в 2021 г. в связи со сменой партнеров.

Экспортные продажи Lada сократились в 2020 г. на 19% в годовом выражении до 41 тыс. автомобилей. Продажи в России снизились на 5% до 343,5 тыс. машин.

Экспорт легковых автомобилей из России вырос в январе-марте на 7,9% до 18,7 тыс. авто, импорт в Россию – на 46% до 76,9 тыс. авто.