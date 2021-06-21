Месяц работы велопатрулей в Москве: первые итоги

Департамент транспорта Москвы подвел итоги работы велопатрулей. На улицы столицы они выехали месяц назад. В составе команды 4 человека на черных байках с сумками, в которых есть все необходимое для помощи на дороге.

Велопатруль контролирует состояние дорожных знаков, светофоров, фиксирует нарушения парковки автомобилей и быстрее чем ГИБДД приезжает на оформление ДТП.

За месяц велопатрули нашли и сообщили о 379 неисправных светофорах и знаках. Зафиксировали 73 водителя, которые парковались на велодорожках и зебрах. Ещё больше убедили перепарковать автомобиль правильно, отмечает Дептранс.

Помогли 6 велосипедистам с мелким ремонтом и быстро разобрали 8 аварий, оформив европротоколы.

В тестовом режиме патрули начали работать в августе 2020 года внутри Бульварного кольца. Эксперимент оказался удачным, в этом году его решили продолжить. Курсируют велопатрули внутри Бульварного кольца, на Лесной улице и в границах ТТК. Работать будут до ноября.