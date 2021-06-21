Правительство выделит субсидии на обновление модельного ряда "КамАЗа"

Минпромторг и Минфин обязаны до 10 сентября обеспечить дополнительное финансирование проекта по обновлению модельного ряда грузовиков "КамАЗ", отмечено в перечне поручений премьер-министра Михаила Мишустина.

"На реализацию планов по развитию "КамАЗа" следует предусмотреть дополнительное финансирование. Минпромторгу и Минфину поручено до 10 сентября предоставить предприятию субсидии на финансирование проекта по развитию модельного ряда, а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета", – сообщает сайт правительства.

Гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин отметил, что субсидии направят на увеличение производства моторов, мостов и колесных редукторов, а также на повышение уровня локализации производства кабин для грузовиков.

Минобрнауки, Минфин и "КамАЗ" представят до 9 июля предложения по новым учебным программам для Набережночелнинского филиала Казанского федерального университета, а также по развитию технической базы филиала, что позволит подготовить больше специалистов для производства.

Минпромторгу поручено до 15 июля принять решение о возможности внедрения цифровой платформы "КамАЗа" на других предприятиях.

"КамАЗ" наращивает производство грузовиков нового, пятого поколения (К5). Бизнес-план предполагает продажу в 2021 г. 39,5 тыс. грузовиков – 34,5 тыс. на внутреннем рынке, 5 тыс. – на экспорт.

"Объем инвестиций в 2021 г. составит более 17 млрд руб. Из них на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд руб., более 4 млрд руб. – на НИОКР", – подчеркнула компания.