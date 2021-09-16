Расшторьтесь! ГИБДД предупредило о новых жестких санкциях

ГИБДД начала жестко наказывать водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах, сообщает Autonews.ru.

Первые сообщения о запрете использовать шторки и сетки появились еще весной, однако сотрудники ГИБДД ограничивались предупреждением или штрафом в размере 500 руб. Теперь же вместе со штрафом автомобилисты получают предписание о снятии шторок в указанный срок, иногда водителей заставляют снять шторки на месте.

Причиной таких действий ГИБДД стало то, что шторки и сетки подпали под условия Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Передвижение автомобиля с задернутыми шторками – это неправильное использование автомобиля. ГИБДД ссылается на техрегламент Таможенного союза и ПДД, в которых указано, что посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя. Поэтому сетки, шторки и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещены при эксплуатации автомобиля.

"За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 руб. Инспектор вправе изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет десять дней для их устранения", – отметил источник в ГИБДД.

Если водитель не устранит нарушения по истечении десятидневного срока, то ГИБДД приостановит регистрацию машины.