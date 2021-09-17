Зашторьтесь! Наказание за тонировку осталось прежним

В ГИБДД опровергли информацию, которую вслед за Autonews.ru продублировали практически все автомобильные СМИ, о том, что ответственность за тонировку передних стекол или установку шторок будет ужесточена. Издания писали, что инспекторы якобы безбожно сдирают шторки прямо на месте преступления, выписывают штраф, а если водитель не дает этого сделать, то через 10 дней ему останавливают регистрацию авто.

Ответственность за такое правонарушение существует более 10 лет, напомнили полицейские. И любые помехи, ограничивающие видимость водителю по-прежнему запрещены. Так, согласно "Перечню неисправностей" (пункт 7.3), не допускается использование шторок, сеток и избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей. А штраф за это "преступление" указан в статье 12.5 КоАП – он по-прежнему составляет 500 рублей, и его изменение не планируется.