Ласточка моя! Машины, которые заставляют в себя влюбиться

Автомобильные рейтинги бывают самыми разными – цена, популярность, аварийность, надежность, скорость... Однако существует и очень необычный рейтинг эмоциональной привлекательности машин. Знаменитая американская маркетинговая компания J.D. Power and Associates опубликовала ежегодное исследование со скучным названием "2021 US Automotive Performance, Execution and Layout" (англ. – "Автомобильные характеристики, исполнение и компоновка"). На деле же оно посвящено машинам, которые буквально влюбляют в себя своих владельцев.

- Рейтинг APEAL (в аббревиатуре легкая игра слов: appeal (англ.) – призыв - ред.) показывает эмоциональную привязанность владельцев к своим новым машинам, – поясняет директор JD Power по исследованиям мирового автопрома Дэвид Амодео. – Автомобили, выпущенные в 2021-м модельном году, на удивление точно показывают, что производители научились воздействовать на эмоциональные триггеры покупателей.

Каким образом проходило исследование. С февраля по июнь 2021 года эксперты J.D. Power опросили 110 тысяч владельцев новых автомобилей. Но не на выезде из салона, а спустя 3 месяца, когда человек успел в полной мере насладиться покупкой. Водителям давали анкету, состоящую из 37 пунктов. Характеристики были самые необычные: "Нравится ли вам запах нового салона?", "Какие чувства вы испытываете при нажатии педали газа?", "Приятен ли вам звук при повороте ключа зажигания?" и так далее. Автолюбители должны были расставить свои оценки аж по тысячебалльной шкале. Затем они объединялись в индекс APEAL, присваиваемый каждой марке авто. Подсчитав баллы, эксперты J.D. Power выявили победителей в "эмоциональной сфере" автомобилестроения.

Единственный аспект, который требует пояснений – J.D. Power опрашивала только американских водителей, поэтому в рейтинге (особенно в масс-маркете) есть небольшое смещение в сторону автопрома США, поскольку европейские машины по ту сторону океана гораздо дороже отечественных собратьев по классу.

Итак, Машины, которые заставляют в себя влюбиться-2021!

Постоянным лидером рейтинга APEAL в премиум-классе является Porsche. Не сошел он с этой позиции и сейчас – бренд набрал высшие 882 балла из 1000. Но, как подчеркивают авторы исследования, в этом году ровно такие же баллы – 882 – набрал и Dodge от Stellantis. Правда, в массовом сегменте авторынка.

Второе место в классе luxury заняли Genesis и Land Rover, набравшие по 879 баллов. Серебро среди бюджетников взял американский "барашек". Ram от все того же Stellantis набрал 881 балл. Бронзу взял Nissan с 866 баллами, который за год с последнего исследования увеличил индекс сразу на 22 пункта.

Но все это победители среди брендов. Рейтинг APEAL уделяет внимание и самым "эмоциональным" моделям года – в разных категориях там масса наименований. Машины, которые набрали хорошие баллы и улучшили результаты прошлого года – это BMW 4 серии, Chevrolet Tahoe, Ford Bronco Sport, Ford Mustang Mach-E, Genesis G80, Kia K5 и Toyota Sienna.

Лучшими же автоконцернами (по количеству моделей, получивших высшие баллы) стали General Motors Co. (пять наград), BMW AG (четыре награды), Hyundai Motor Group и Nissan Motor (по три награды).

Впрочем, все это мелочи. Самый главный вывод, который можно сделать из исследования J.D. Power and Associates – автомобили масс-маркета становятся почти такими же привлекательными для владельцев, как и машины премиум-класса. И разрыв между ними сокращается с каждым годом. Не верится? Вот железные факты от рейтинга APEAL: средний бал элитных брендов – 864, массовых – 845. То есть разница составляет всего 19 баллов! Год назад она была 23 балла.