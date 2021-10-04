Лучше прогнозов: Tesla поставила рекордное количество электрокаров

Поставки электромобилей от компании Tesla составили в III квартале 241,3 тыс. машин, производство – 238 тыс. машин, сообщает компания. Эксперты в среднем оценивали поставки на уровне 227 тыс. машин.
В III квартале 2020 г. компания поставила 139 593 электромобилей.
Всего с начала года Tesla произвела 627 тыс. электрокаров, преодолев рубеж в 500 тыс. машин, – цель, которую компания поставила на 2021 г.
В июле-сентябре Tesla отгрузила 232 025 электромобилей Model 3 и Y, а также 9275 машин Model S и X.
Окончательные данные о продажах выйдут в октябре вместе с финансовой отчетностью за III квартал.
Акции Tesla подешевели в пятницу на 0,03%. Капитализация компании выросла с начала года на 9,9% до $767,5 млрд.