Лучше прогнозов: Tesla поставила рекордное количество электрокаров

Поставки электромобилей от компании Tesla составили в III квартале 241,3 тыс. машин, производство – 238 тыс. машин, сообщает компания. Эксперты в среднем оценивали поставки на уровне 227 тыс. машин.

В III квартале 2020 г. компания поставила 139 593 электромобилей.

Всего с начала года Tesla произвела 627 тыс. электрокаров, преодолев рубеж в 500 тыс. машин, – цель, которую компания поставила на 2021 г.

В июле-сентябре Tesla отгрузила 232 025 электромобилей Model 3 и Y, а также 9275 машин Model S и X.

Окончательные данные о продажах выйдут в октябре вместе с финансовой отчетностью за III квартал.

Акции Tesla подешевели в пятницу на 0,03%. Капитализация компании выросла с начала года на 9,9% до $767,5 млрд.