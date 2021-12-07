КамАЗ поедет по "Компасу": старт продаж в январе 2022 года

С января 2022 года стартуют продажи нового КамАЗа. Это бескапотный грузовичок Compas. С начала года стартуют продажи двух тяжелых версий – "Компас-9" и "Компас-12", полной массой в 9,5 тонны и 12 тонн без 10 килограммов соответственно. Собирается новый КамАЗ в Набережных Челнах по лицензии китайской JAC. Локализовать основные узлы и агрегаты от JAC N‑Series российский автопроизводитель собирается за 5-6 лет.

Кабина Compas выполнена в стиле семейства K5 и флагманского премиум-тягача КамАЗ-54901, сообщает пресс-служба Камского автозавода. Но "Компас-12" будут ставиться двигатели Cummins 3.8 ISF или Cummins 4.5 ISF мощностью 166 и 209 лошадиных сил. На эти версии будет ставиться механическая 6‑ступенчатая коробка передач китайской компании Fast Gear.

3,8-литровый турбодизель Cummins ISF мощностью 152 и 166 "лошадей" агрегируется с шестиступенчатой "механикой" JAC или Fast Gear для версии "Компас-9".

Производство 5,5-тонного "Компас-5" и 6-тонного "Компас-6" начнется во втором полугодии 2022 года.

Но самое интересное для КамАЗа начнется только в конце 2023 года: тогда завод освоит сборку трехтонного "Компас-3", которого уже окрестили "убийцей" "ГАЗелей", включая "ГАЗель Next". Пока модель еще находится в разработке.

Главный конструктор по инновационным автомобилям КамАЗ Сергей Назаренко пояснил, что китайский партнер был привлечен к производству новых грузовиков для сокращения инвестиционных рисков, а также для существенного сокращения сроков разработки и постановки на конвейер новой машины.

Сейчас завод ежедневно собирает по 2-3 грузовика, но с нового года на конвейере из восьми постов производство планируется существенно увеличить в зависимости от спроса. Сначала планировалось, что продажи "Компасов" начнутся еще до конца 2021 года, но жизнь в очередной раз подкорректировала планы.