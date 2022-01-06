Эксперт: цены на автомобили в России в 2022 году замедлят рост

Рост цен на автомобили в наступившем 2022 году немного замедлится, не исключено даже временное снижение стоимости, считают аналитики.

По данным "Автостата", в 2021 рекомендованные розничные цены на машины выросли на 24-25%, а дилерские – более чем на 35%. Столь стремительный рост цен вызвали дефицит на авторынке, подорожание металлопродукции и логистических услуг, а также инфляция.

Ситуация в новом году напрямую будет зависеть от скорости поставок машин в дилерские центры. Однако все игроки рынка сейчас не заинтересованы в том, чтобы снижать спрос, рассказал РИА Новости исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.

По мнению эксперта, увеличивать производство и поставки производители будут достаточно медленно. Однако не исключена ситуация, когда кто-то из участников рынка захочет воспользоваться ситуацией и начнет поставлять сразу много автомобилей.

"Это может привести к достаточно резкому падению цен и спроса", – указал Удалов.

В целом, по оценке специалиста, цены на автомобили в России будут расти медленнее, чем они росли весь год.

Ранее сообщалось, что декабрь 2021 год стал самым прибыльным месяцем для розничной торговли на авторынке за всю историю наблюдений.