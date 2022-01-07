Немецкие пожарные взяли на вооружение КамАЗ

Огнеборцы из Арендзее на севере Германии используют российский КамАЗ для тушения огня. По мнению бургомистра города Нормана Клебе, российская пожарная машина ничуть не хуже немецкой, но только стоит на 100 тысяч евро меньше. То есть разница в цене составляет более 8 миллионов рублей.

Пожарные Арендзее три года экономили, чтобы приобрести себе российский КамАЗ с 320-сильным двигателем. Кроме цены их подкупило достойное качество и простое управление, сообщает медиаплатформа "Смотрим". Кроме того, у машины за 270 тысяч евро 10-летняя гарантия от коррозии пожарной надстройки

Новая пожарная машина отлично зарекомендовала себя на пожарах: за 3 минуты она способна выбросить на очаг огня до 6 тысяч литров. Впрочем, у российского КамАЗа АЦ-3240 все же нашлись немецкие корни. Но это не используемая автозаводом в Набережных Челнах "мерседесовская" кабина К5, а как раз пожарное оборудование, произведенное совместно с австрийской компанией Rosenbauer.