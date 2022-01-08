Голландский блогер купил "буханку" и объяснил, почему

Блогер из Нидерландов Идо де Йонг выбрал для своего небольшого бизнеса не стандартный Mercedes Vito, а УАЗ "буханку".

Советский автомобиль, созданный в 1960-х годах, дарит незабываемые ощущения, в том числе от вождения – это опыт, который не получишь ни от одной другой машины, ни от какого Defender, ведь управлять им не так просто, это в своем роде – работа, отметил блогер.

Однако, по словам голландца, он ни разу не пожалел о своем выборе, ведь "буханка" способна проехать там, где не проедут другие, ее можно использовать как кемпер и как небольшую мастерскую.

Но, есть и минусы — за три года эксплуатации на лакокрасочном покрытии в нескольких местах появились следы ржавчины, нет кондиционера, машина довольно сильно потряхивает на ухабах.

Хотя, при такой цене – все это ерунда, считает голландский блогер. По его словам, люди, завидев его автомобиль, начинают улыбаться, такая у нее позитивная энергетика.

Пользователи оценили машину. Пишут, что буханка "опасная, но с характером", и что машина довольно экзотичная, но "разве вы не предпочтете увидеть что-то подобное на дороге, чем сотый по счету Transporter или Vito".