Огонь, а не машина: Hyundai и KIA отзывают почти полмиллиона машин

Почти полмиллиона Hyundai и KIA могут самовоспламениться даже при неработающем двигателе. Поэтому концерны отзывают 484 тысячи 588 машин разных моделей, выпущенных с 2014 по 2019 годы. И заодно производители дают совет владельцам проблемных автомобилей: парковаться под открытым небом, а не в гараже, а заодно – подальше от других машин. Из-за неполадок уже сгорели 11 южнокорейских автомобилей.

Под отзыв для устранения неполадок попали кроссоверы KIA Sportage, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson и седан KIA K900. Сервисная кампания для проблемных машин стартует на американском рынке с марта 2022 года. Будут ли отзываться машины с российского рынка, пока неизвестно. На сайте Росстандарта пока такая информация отсутствует.

Потенциальная угроза заключается в ABS: пожар может возникнуть из-за короткого замыкания в блоке управления этой системы – Hydraulic Electronic Control Unit (HECU). Этот электронный блок и подлежит замене вместе с предохранителем. Также в фирменном автосервисе будет проверяться вся тормозная система автомобилей.

Ранее Hyundai отзывал кроссоверы Santa Fe из-за переворачивания в мороз показаний цифровой панели приборов.

Отзыв машин для устранения неполадок в сервис – не очень редкая процедура. В 2020 году японский бренды Toyota и Lexus отозвали 82 тысячи 641 автомобиль. Все автомобили были проданы ранее декабря 2015 года. Форсунки системы омывания ветрового стекла на машинах Toyota Highlander, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado, а также Lexus RX 200t, Lexus RX 350, Lexus RX 450h. Проблемы с уплотнителем форсунок могли вызывать перегрев самих форсунок, а также утечку реагентов и воды, которые могли вызвать короткое замыкание и последующее возгорание.