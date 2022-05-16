"АвтоВАЗ" продолжит производить все автомобили Lada

"АвтоВАЗ" продолжит производить всю линейку автомобилей Lada на заводах в Тольятти и Ижевске после передачи НАМИ доли Renault в "АвтоВАЗе", сообщает Минпромторг.

"АвтоВАЗ" займется также техобслуживанием автомобилей Renault​​​.

Стороны подписали накануне соглашение о передаче российских активов Renault. Доля французов в "АвтоВАЗе" передана ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" – правительству Москвы. Сделка предусматривает возможность обратного выкупа французами своей доли в течение шести лет.

"НАМИ" имеет опыт в автопроме, а также научно-исследовательскую и опытно-производственную базу, которая позволяет успешно проектировать, разрабатывать, строить и испытывать автотранспорт. Конкурентоспособность "НАМИ" подтверждена созданием автомобилей под брендом Aurus, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"АвтоВАЗ" производит автомобили Lada и Renault в Тольятти и Ижевске.

Бренд Lada включает модели Vesta, Xray, Largus, Granta, Nivа и занимает более 20% российского авторынка. Продажи компании в России выросли в 2021 г. на 2% до 350,7 тыс. машин.

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