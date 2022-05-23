Опасные трехлетки: неожиданности при покупке "свежих" подержанных авто

Если уж покупать подержанную, то только "свежую". Да-да, именно таким принципом руководствуется большинство покупателей на рынке б/у автомобилей. Самые востребованные машины здесь – это "свеженькие" 2-3-летки. У них сравнительно небольшой пробег, да и проблемы с владельцами редкость – чаще всего он один. Но и здесь есть свои опасности.

Как рассказал агентству "Прайм" директор крупного салона "Авилон. Автомобили с пробегом", торгующего, как несложно догадаться, подержанными машинами, Николай Баскаков, после трех лет эксплуатации у большинства авто истекает официальная гарантия. А значит, новому владельцу могут грозить значительные издержки. Например, прежний хозяин решил продать "железного коня" из-за технических неполадок (они могли вскрыться во время эксплуатации или возникнуть вследствие ее). Проводится предпродажная подготовка и блестящая, "как новенькая" машинка обретает нового владельца, которому с техпроблемами придется сражаться самостоятельно, без помощи страховщиков. То есть на свои деньги. Если неисправность окажется серьезной, то затраты могут быть весьма значительными, покрывающими преимущества покупки подержанного авто,

Другие рекомендации при покупке трехлеток стандартны для всех машин с пробегом. Это, конечно, проверка скрученного счетчика – надо изучить не только показания компьютера, но и осмотреть салон. Износ поверхности руля, сидений, педалей и внутреннего покрытия расскажут о многом (как определить пробег визуально – см. здесь). Ну а покупка с рук прибавляет дополнительные риски для нового автовладельца, поэтому лучше обратиться к официальным дилерам, советует Баскаков.

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