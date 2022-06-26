В Москве приостановлена выдача прав и регистрация авто

В Москве в воскресенье, 26 июня не будут выдаваться водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Как сообщатся в Telegram-канале столичной ГИБДД, во всех подразделениях автоинспекции будут проводиться работы по обслуживанию информационной системы МВД.

Те, кто записался на прием в этот день, могут обратиться за получением "автомобильных" госуслуг как в электронном виде, так и очно – в порядке очереди – в следующие рабочие дни. Процедуры, не связанные с работой инфосистемы, проводятся штатно.

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