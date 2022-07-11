Mercedes-Benz продает свое имущество в России

В числе тех, кому может быть продано имущество "Мерседес-Бенц Рус", называются компании "Панавто", "Автодом", "Авилон" и "Мейджор", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Ранее в Mercedes-Benz не распродавали имеющийся в России склад автомобилей, опасаясь санкций. Если сделка по продаже имущества официального дистрибьютера состоится, то работать в России напрямую концерн прекратит. Такую схему европейские бренды использовали в 90-е годы, когда только выходили на российский рынок, напоминает издание.

В самой компании Mercedes-Benz журналистам пояснили, что рассматривают различные варианты ведения бизнеса в России и конкретных решений пока нет.

Ранее сообщалось, что из-за остановки продаж и производства в России компания Mercedes-Benz за первый квартал потеряла 709 миллионов евро.