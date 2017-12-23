Знарок в Москве не пощадил свою бывшую команду

В центральной встрече дня между московским "Динамо" и санкт-петербургским СКА гости оказались на голову сильнее "бело-голубых". И если в стартовом периоде команды не сумели отличиться, то во втором отрезке игры подопечные Олега Знарка отправили четыре безответные шайбы в ворота Александра Еременко.

Противостояние питерского и московского клубов уже давно является одной из главных вывесок чемпионата КХЛ. Несмотря на то, что в нынешнем чемпионате СКА не знает себе равных, в субботу, 23 декабря, на арене "ВТБ Ледовый дворец" в Москве трибуны были забиты практически до отказа. Столичные болельщики надеялись на своих любимцев, ведь питерский клуб является для них отличным раздражителем. Напомним, что в прошлом Олег Знарок тренировал динамовцев, выиграв вместе с ними два Кубка Гагарина.

Однако теперь он по другую сторону баррикад. И для него встречи с "Динамо" не менее принципиальные, чем для хоккеистов из Санкт-Петербурга. Поэтому дополнительно настраивать на игру с принципиальным соперником никого не надо.

Откатав вхолостую первый период, во второй двадцатиминутке СКА прорвало. У гостей отличились Егор Яковлев, Антон Белов и дважды Никита Гусев. В третьем периоде соперники обменялись шайбами. У динамовцев размочить счет удалось Евгению Артюхину. Но последнее слово все равно осталось за армейцами: за 31 секунду до окончания встречи голевыми действиями отметился Александр Барабанов. 5:1 – крупная победа СКА над непримиримым соперником.