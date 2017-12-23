Транскавказскую магистраль закрыли до особого распоряжения

Из-за снегопада до особого распоряжения закрыта Транскавказская магистраль. У Рокского тоннеля образовался затор, в котором стоит более 200 грузовых и легковых машин.

На территории России сейчас только дождь и сильный ветер. А вот районе Крестового перевала прошел обильный снегопад, из-за которого и закрыта дорога высоко в горах на территории Грузии.

Очередь из автомобилей у поста пропуска Верхний Ларс растянулась на сотни метров. Здесь в общей сложности около двухсот грузовых и легковых машин.

"Сейчас здесь проезжают последние автомобили, которые успели проскочить из Грузии", — говорит водитель Сосо Чебухашвили.

По словам его коллег, ситуация на высокогорных участках трассы очень сложная.

У границы постоянно дежурят сотрудники полиции, медики и сотрудники МЧС.

"Чтобы очередь из машин не увеличивалась, грузовой транспорт останавливают еще на подъездах к Северной Осетии, а пассажирам легковушек предлагают вернуться во Владикавказ — переждать непогоду в гостиницах. Но есть и те, кто вынужден дожидаться открытия дороги прямо здесь", говорит и.о. замначальника ГУ МЧС РФ по РСО-Алания Павел Джанаев.

Специалисты напоминают, проезжая здесь в это время года, необходимо быть готовым к тому, что капризы погоды могут прервать движение в любое время и надолго.

МЧС России по Северной Осетии постоянно находятся на связи с оперативными службами Грузии. По имеющейся информации, снегопад продолжается, и поэтому сказать точно, когда откроется Военно-Грузинская дорога, сейчас невозможно.