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24 декабря 201721:54

Трамп пытается контролировать мысли людей

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Автор: Дмитрий Киселёв

Стало известно, что в США принято решение предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму в 47 миллионов долларов. Впереди несколько недель формальностей, но всем ясно, что к началу весны смертоносное оружие будет на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Весь проект — часть большой программы в 350 миллионов долларов на увеличение военной мощи Украины, заложенной в годовой бюджет Пентагона. Решение о поставках огромной партии стрелкового оружия Украине приняла и Канада.

Оружие поставляется на внутриукраинскую гражданскую войну, где ни одна сторона заведомо не может одержать над другой военную победу. Со стороны американцев — это просто стремление Украину уничтожить. Уже сейчас эти новости подхлестывают нациков на усиление огня по Донбассу. И не терпится вновь идти в атаку.

 Информационное прикрытие поставок смертоносного оружия – вал фейковых новостей о вторжении российской армии на Украину, о молодой якобы "демократии", которая страдает лишь от агрессии России. И если б не Россия, то все было бы на Украине просто отлично.

Фейковые новости — явление уходящего года. Можно изобрести, сконструировать некую новость, а потом уже и реагировать на нее, например, ракетным пуском, санкциями, либо другими фейковыми новостями, проходя на следующий уровень.

Fake news — "фальшивые новости" — слово года в 2018-м.

Автор: Александр Христенко

"Срочная новость! Корреспондент ABC NEWS Брайн Росс сообщает; Майкл Флин готов дать показания, что кандидат Дональд Трамп приказал ему установить контакт с русскими!" — ведущая ликует, аудитория взрывается одобрительными аплодисментами.

Вся студия не скрывает неимоверной радости от того, что история сговора с Россией получила подтверждение и принесет желаемую цель.

Но оказалось, что это была срочная фейковая новость. Корреспондента ABC, который распространил эту фальшивку, на месяц лишили зарплаты, телесеть принесла извинения. Но вот уже срочная новость от другой сети.

CNN получила эксклюзив из расследования по России. Обнаружился электронный след, который указывает, что возможно кто-то попытался передать взломанные документы демократов из "Викиликс" в предвыборный штаб Трампа.

Но вновь оказалось, что это фейковая новость. Анонимные источники, на словах которых зачастую и строятся все обвинения, намеренно или нет, перепутали даты. В реальности доступ к архиву взломанных документов демократов штаб Трамп получил уже после того, как Wikileaks выложили их в открытый доступ для всех желающих. Телекомпания CNN признала ошибку, но репортера не наказала и извинения не принесла.

На первой пресс-конференции Трампа корреспондент CNN пытается задать вопрос, но его обрывают, он – фейк-ньюс.

Fake news или фальшивыми новости — так президент Трамп назвал сообщения телеканала CNN о возможном сговоре его штаба с Кремлем. Прозвище оказалось столь метким, что приклеилось к самой телекомпании. Появились даже мемы FNN вместо CNN, а канал вынужден был запустить свою контррекламу: "CNN — телесеть, которой доверяют больше всего!"

По данным исследования Media Research Center, американские телесети ABC, CBS и NBC оказались настолько одержимы темой расследования российского вмешательства, что за месяц с мая по июнь посвятили ей 353 минуты в вечерних новостях, это почти 6 часов эфира. Борьбе с терроризмом при этом уделили полчаса, а экономике и созданию рабочих мест — 5 минут. За год слово Россия прозвучало в эфире одного лишь CNN — 16 тысяч раз.

Расследовательский центр Veritas в специальном проекте American Pravda попытался выяснить, что стоит за этим безудержным интересом к российскому делу. В редакцию CNN в Атланте внедрили человека со скрытой камерой.

- Почему у вас все время Россия?

- Рейтинги. Это приносит рейтинг. У нас было собрание, и директор сказал: показали про изменение климата, ок, давайте теперь возвращаться к теме России . Даже если они пытались вмешаться, мы сами вмешиваемся, наше ЦРУ постоянно занимается этим.

Одновременно англоязычный интернет захлестнула волна онлайн-фейков. Сотни сайтов публикуют откровенный бред. Например, "Обама арестован за прослушку Трампа", "В порту Балтимора нашли корабль фонда Клинтон с беженцами в грузовых контейнерах", "Распавшаяся Группа Rage against the machine вновь соберется, чтобы записать альбом против Трампа".

По оценке портала Buzzfeed двадцатка самых популярных фейковых новостей получили в "Фейсбуке" почти на 2 миллиона больше лайков и репостов, чем 20 реальных новостей. Один из тех, кто стоит за этими фабриками фейков, раскрыл себя.

Джастин Колер — владелец нескольких подобных сайтов. Он называет себя королем фейковых новостей и считает их жанром художественной фантастики. Ничего предосудительного в этом не видит.

На вопрос о знаменитой истории, будто бы агент ФБР, расследующий историю с письмами Клинтон, покончил с собой, собравшей более полумиллиона перепостов, Джастин Колер, симпатизирующий Клинтон, ответил: у меня ипотека. Все владельцы сайтов делают это по финансовым, а не идеологическим причинам.

Как говорит король фейков, в хорошие времена он зарабатывает по 30 тысяч долларов в месяц на торговле враньем. Чем популярнее псевдоновость, тем дороже реклама на сайте. А с помощью новых компьютерных программ подделки могут выйти на доселе невиданный уровень.

Есть, например, технология, которая позволяет менять мимику человека в режиме реального времени. Ведешь бровью — и исходное видео меняется, кривишь рот — и человек на видео, будь то Джордж Буш или Владимир Путин, делает так же. Новая реальность.

Есть еще инструмент Voco, который может быть использован для подделки голоса. Программа анализирует настоящую речь конкретного человека, а потом синтезирует ее так, что не отличишь. Можно вложить определенные мысли в уста ничего не подозревающего человека, просто напечатав их на клавиатуре.

Разработчик заявил, что помечает конечный продукт специальными электронными метками, по которым можно будет отличить подделку от оригинала. Но у многих ли хватит сил, умения и времени на то, чтобы проверить: правда ли это, или очередной фейк.

"Раньше в Америке был консенсус, — говорит Чарльз Баусман, основатель сайта RUSSIA INSIDER. — Все смотрели новости, сидел дядя с седой головой, и мы думали, вот он говорит нам правду. Сейчас, когда каждый человек может стать журналистом, найдется другой, кто скажет, что это неправда. Слишком много информации".

Самопризнанием года, по мнению многих, стала фраза, которую в эфире обронила ведущая канала MSNBC Мика Бжезински, дочь политолога Збигнева Бжезинского: "Трамп пытается контролировать, что думают люди. А это наша работа".

И для этого дела, судя по американскому эфиру, все средства хороши.

Текст: "Вести недели"

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