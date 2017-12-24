В Ленобласти четыре человека разбились в ДТП

В Ленинградской области в автомобильной аварии погибли четыре человека, передает канал "Россия 24". ДТП произошло в воскресенье вечером на трассе "Вологда — Новая Ладога". Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, ВАЗ 2104 столкнулся с ехавшим навстречу тягачом. Водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте.