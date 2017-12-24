Siemens не удалось доказать свою правоту в споре с "Ростехом"

Арбитражный суд Москвы вынес определение, в котором констатируется, что германский концерн Siemens в судебном процессе против структур госкорпорации "Ростех" не представил доказательств того, что при заключении контракта на поставку газовых турбин его дочерняя компания "Сименс технологии газовых турбин" была обманута.

Ранее Арбитражный суд Москвы отказал концерну Siemens в удовлетворении иска к структурам "Ростеха" о возврате газовых турбин, поставленных в Крым, якобы, в обход санкций Евросоюза. Представители германского концерна заявили в суде, что при заключении контракта они были обмануты: оборудование было закуплено под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове, а на самом деле использовалось на территории Крыма, напоминает ТАСС.

В определении Арбитражного суда Москвы подчеркивается, что истцы по первоначальному иску не доказали, что компания "Сименс технологии газовых турбин" имела неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта, а ответчики, структуры "Ростеха", преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки и ее условиях.