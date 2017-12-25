Король Испании Филипп VI: ситуация в Каталонии не приведет к конфронтации

В распространенном в минувшее воскресенье, 24 декабря, обращении король Испании Филипп VI заявил, что после досрочных региональных парламентских выборов ситуация в Каталонии не может вновь привести к противостоянию.

"Путь в Каталонии не может снова привести к конфронтации или отстранению, он должен привести к сосуществованию в каталонском обществе, восстанавливающему спокойствие, стабильность и взаимное уважение", — подчеркнул монарх. Он отметил, что несколько дней назад жители автономии проголосовали, чтобы избрать своих представителей в парламенте, которые теперь должны противостоять проблемам, затрагивающим всех каталонцев, сообщает ТАСС. Также король уверен, что в Испания зрелая демократия, и любой гражданин может мыслить, защищать и сопоставлять свободно и демократически свои мнения и идеи, но не навязывать свои собственные идеи

Как сообщалось, досрочные выборы в региональное законодательное собрание прошли в Каталонии в минувший четверг, и по их итогам вновь абсолютное большинство в местном парламенте получили политические силы, выступающие за независимость автономии.

Ранее парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики, но в ответ Сенат Испании ввел в действие 155-ю статью Конституции страны, позволяющую ограничить самоуправление региона.