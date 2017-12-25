Футболист "Барселоны" Туран в ближайшее время вернется на родину

Турецкий полузащитник футбольного клуба "Барселона" Арда Туран в ближайшее время вернется на родину. Главным претендентом на 30-летнего хавбека является стамбульский "Бешикташ", также видеть Турана в своем составе хочет "Галатасарай" и лондонский "Арсенал".

О трансфере Турана из "Барселоны", за которую тот в нынешнем сезоне не провел ни одного матча, будет объявлено в течение ближайших дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанскую газету Marca. Ранее агент турецкого игрока Ахмет Булут заявил, что в зимнее трансферное окно его клиент покинет "Барселону". Как он отмечал, переговоры велись с несколькими командами из Испании, Италии и Англии.