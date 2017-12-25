Японские робототехники заявили о создании самых гуманоидных роботов

Во времена, когда разработка нового робота в большинстве случаев связана с конкретным целевым назначением, можно было бы заподозрить создателей очередных роботов-гуманоидов в желании потешить собственное самолюбие. Но не будем торопиться. Команда японских робототехников представила две новые машины – Кенсиро и Кенгоро, которые претендуют на самое точное подражание опорно-двигательному аппарату человека.

Разработчики не пошли по пути достижения совершенства отдельных функций своих машин, поэтому их роботы не демонстрируют немыслимых трюков, высоких скоростей или рекордов по поднятию тяжестей. Вместо этого Кенсиро и Кенгоро могут похвастаться детально проработанным скелетом и окружающими его "тканями".

Инженеры подарили своим творениям грудные клетки, позвоночники, подвижные суставы, синтетические сухожилия и функциональные аналоги мышечной ткани. Результатом их трудов стали чрезвычайно реалистичные по механике движения машин.

Из двух роботов Кенгоро является наиболее передовой разработкой. Помимо самых простых движений во всех частях тела, он способен отжиматься, подтягиваться, качать пресс, прогибаться назад и даже играть в бадминтон почти как человек.

Для имитации работы мышц в машинах используются струны, которые натягиваются при помощи специальных приводов. Чтобы предотвратить перегрев механизма, команда снабдила роботов системой трубок для водяного охлаждения. При этом часть тепла выводится в виде пара через крошечные отверстия в алюминиевом корпусе.

По словам разработчиков, Кенгоро имеет гораздо больше степеней свободы, чем любой другой гуманоидный робот. Например, он может стоять на носках и поворачивать голову под таким углом, что человек, пытающийся это повторить, свернул бы себе шею.

Создание роботов, максимально похожих на людей, подчас вызывает у общества опасения (особенно у поклонников фильмов про Терминатора и сериала "Мир Дикого Запада", рассказывающих о взбунтовавшихся киборгах). Но учёные уверены, что такие реалистичные машины откроют невероятные возможности для различного рода испытаний. Например, краш-тесты автомобилей будут более объективными, если используемые в них манекены будут обладать биодинамикой людей.

Более подробно с описанием роботов-гуманоидов и их возможностями можно ознакомиться, прочитав статью, опубликованную в издании Science Robotics .

Среди материалов проекта "Вести.Наука" можно найти немало других интересных статей о роботах-гуманоидах, например, об их использовании для разнашивания мышц или о чудо-коже, которая поможет машинам ориентироваться среди людей.