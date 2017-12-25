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25 декабря 201720:48 Наиля Аскер-заде

Спор за голубое топливо: Стокгольмский арбитраж спас Украину от банкротства

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Два миллиарда долларов. Такую сумму "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому" по решению Стокгольмского арбитража.

Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда 19 миллионов долларов за голубое топливо, которое было поставлено в конце 2013 года и в начале 2014 года. За него Киев до сих пор не заплатил, потому что там считают, что цена несправедливая. В Киеве решение суда истолковали по-своему.

"Это привело к победе по всем пунктам НАК "Нафтогаз" над ПАО "Газпром". Я считаю, что это — историческая победа", — заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что, по крайней мере, странно, и позволяет задуматься, а правильно ли его информировали о решении этого арбитража. Мы считаем, что иск "Газпрома" в основных положениях полностью удовлетворен, а то, как это представляет украинская сторона, это называется: плюй в глаза — все божья роса", — отреагировал на победные реляции Киева зампред правления "Газпром" Александр Медведев.

Вдобавок, за каждый день просрочки, начиная с 22 декабря, "Нафтогаз" обязан будет оплатить 600 тысяч долларов, за последние 3 дня уже набежало почти 2 миллиона долларов пени. Но и это еще не весь долг Киева.

"Ранее в рамках так называемого зимнего пакета, часть наших требований уже была удовлетворена в размере 3,1 миллиарда. То есть, общая сумма по этому спору составила 5,1 миллиарда долларов, которые получил или получит "Газпром" в общей сложности", — продолжает зампред "Газпрома" Александр Медведев.

Сможет ли "Нафтогаз" выплатить такую сумму? Есть ли у него деньги?

2 миллиарда — это очень существенная сумма. Примерно столько же Украина получила за транзит в 2016 году. У Киева есть три возможных источника финансирования: займы международных кредиторов, отказ от платы за транзит в течение года или же переложение всего этого на плечи населения — индексация тарифов на газ.

Но также арбитраж принял решение по так называемому условию "бери или плати".

Именно это и обрадовало Петра Порошенко. Стокгольмский арбитраж отказался взыскать с "Нафтогаза" несколько десятков миллиардов долларов по положению "бери или плати". Это связано с тем, что выполнение этого требования просто разорило бы Украину. Также арбитраж потребовал отбирать и оплачивать 5 миллиардов кубометров российского газа до конца действия контракта — в 2018 и 2019 годах. Если их не возьмут, то заплатить за 5 миллиардов кубов все равно Киев будет обязан.

Но это не все судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом". В конце февраля 2018 года "Нафтогаз" и "Газпром" ожидают еще одно решение от Стокгольмского арбитража. Уже по иску "Нафтогаза" к "Газпрому". Предмет спора уже другой контракт — по транзиту природного газа. Судя по всему, до окончания второго дела деньги Киев выплачивать не планирует.

"Мы ожидаем решение в конце февраля. После этого мы сможем говорить об окончательных цифрах — кто кому сколько должен и какие расчеты нужно проводить с "Газпромом", — подчеркивает глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

При этом в Киеве заявляют, что угрозы транзиту газа в Европу нет. Хочется в это верить, учитывая то, что экспорт "Газпрома" сейчас на рекордных отметках. В 2017 году потребление газа увеличили многие европейцы, в том числе Германия, Австрия, Чехия, Нидерланды.

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