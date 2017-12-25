Путин: в Сирии будем работать точечно

На сегодняшний день в Сирии не требуется широкого применения Вооруженных сил РФ, но борьба с терроризмом в этой стране будет продолжена.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом президент РФ Владимир Путин сообщил собравшимся на традиционной предновогодней встрече с руководителями обеих палат отечественного парламента.

Он подчеркнул, что в Сирии остаются две базы, с территории которых будет продолжена вестись борьба с террористами, в первую очередь с ИГИЛ (запрещена в РФ).

Путин обратил внимание на тревожную ситуацию в Афганистане, где игиловцы вступили в вооруженное противостояние со сторонниками "Талибана" (запрещен в РФ). Последние контролируют границы с Таджикистаном и Узбекистаном.

Президент России отметил, что ситуация была бы куда хуже, если бы в Афганистане не находился вооруженный контингент из стран НАТО, в первую очередь, из США.